Terça-feira será marcada por audiência de custódia de supostos hackers

Os quatro presos temporários suspeitos de invadirem os celulares de autoridades brasileiras, participarão de audiência de custódia nesta terça-feira (30), na 10ª Vara Federal, em Brasília. Danilo Cristiano Marques, Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Walter Delgatti Neto serão ouvidos pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, responsável pela prorrogação das prisões temporárias.

O magistrado antecipou que os acusados devem continuar presos para não atrapalharem as investigações. Vallisney Oliveira também aceitou pedido do Ministério Público Federal (MPF) para bloquear as aplicações suspeitas dos quatro acusados em bitcoins (moedas virtuais).

As práticas apontadas nas acusações são disciplinadas pela Lei de Crimes Cibernéticos. A norma ganhou, à época da aprovação, o nome de Lei Carolina Dieckman, em referência à atriz, vítima de invasão de aparelhos eletrônicos pessoais e divulgação de imagens íntimas.

