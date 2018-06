A terceira edição do Futebol Tour, novo roteiro da Linha Turismo de Porto Alegre, visitará a Arena do Grêmio neste (23). A saída está prevista para as 10h10min, do Largo Zumbi dos Palmares. A atividade tem como objetivo promover a experiência para o turista de um dia como jogador, conhecendo todas as estruturas internas dos clubes.

