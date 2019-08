Dando prosseguimento aos debates da Semana Mundial da Amamentação 2019, a Secretaria da Saúde do RS promoveu a 3ª Jornada de Aleitamento Materno nesta sexta-feira (2), no teatro da Amrigs, em Porto Alegre. O público era composto de profissionais da saúde de diversas áreas, como médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos e psicólogos envolvidos com o tema.

