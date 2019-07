Terceira servidora do IBGE é afastada do cargo de coordenadora de Comunicação

Desde que Susana Guerra assumiu a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), três profissionais já foram afastadas do cargo de coordenadora de Comunicação. Dessa vez, Diana Paula de Souza foi exonerada. Guerra foi questionada e a assessoria do Instituto respondeu por meio de nota.

O texto diz que as mudanças estão ocorrendo em um momento de revisão do plano de Comunicação do Censo de 2020. “Esclarecemos que as mudanças na Coordenação de Comunicação Social ocorrem no momento de revisão do plano de comunicação do projeto do Censo Demográfico 2020, para o qual a Direção do IBGE avalia como pertinente a renovação dos quadros diretivos da unidade”, afirmou, em nota, o IBGE.

A instituição ainda garantiu que Diana Souza continuará a fazer parte do seuquadro efetivo, na disseminação dos trabalhos técnicos desenvolvidos pelo Instituto.

