Terceira unidade de saúde passa a atender em horário estendido em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre entregará, nesta segunda-feira (11), a terceira unidade do Programa Saúde Noite e Dia, com horário estendido até 22 horas.

A partir desta data, a Unidade de Saúde Tristeza (avenida Wenceslau Escobar, 2442) passará a ter atendimento noturno. O ato que marcará o início das atividades neste período será realizado às 18h30min no local, com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior e do secretário municipal de Saúde Erno Harzheim.

Atualmente as Unidades de Saúde São Carlos e Modelo realizam atendimento no turno estendido. Desde o início da operação, a média de atendimentos no horário entre 18h e 22h é de 2.300 consultas médicas por mês. Até o momento foram realizadas mais de 26 mil consultas médicas no turno estendido.

