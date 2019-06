Terceiro Centro para assistência à pessoas em situação de rua é inaugurado em Porto Alegre

Com o objetivo de ampliar a assistência para pessoas em situação de vulnerabilidade social, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) inaugurou, nesta manhã (4), mais um Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP 2) em Porto Alegre, no bairro Floresta. Depois de encerrar as atividades de duas unidades na Capital, esta é a terceira unidade inaugurada pela Prefeitura desde março deste ano. Atualmente, os espaços atendem cerca de 220 pessoas.

A presidente da Fasc, Vera Ponzio, fala sobre a importância de conhecer os usuários do serviço para possibilitar uma melhor assistência às pessoas em situação de rua. “Todo o indivíduo que passa aqui é acolhido e escutado na sua singularidade. Assim, a gente pode conhecer um pouco mais a sua história de vida e pode ajudar a construir uma história mais favorável e de inserção social. Esse é o projeto que nós temos no Centro POP”, ressalta.

Milena de Oliveira, de 28 anos, é uma mulher travesti e se encontra há 10 anos em situação de rua, desde que sua mãe morreu e não recebeu ajuda da sua família. Ela conta que o Centro possibilita que moradores tenham assistência e acesso à direitos básicos de cidadania. “Aqui no POP é legal que as pessoas que estão na rua e que não tem pra onde ir, entram, guardam suas coisas, tomam seu banho, fazem o seu lanche e, se precisarem de uma assistência social, tem”, comenta Milena.

Agora, a Prefeitura pretende ampliar o serviço para outras regiões, buscando parceiros privados pra fazer um atendimento mais especializado. A pretensão é de que sejam inauguradas mais três unidades até o ano que vem. O prefeito Nelson Marchezan Júnior ressalta o papel do Estado no amparo de pessoas que se encontram em situação de rua e explica que “é importante a gente saber quantas pessoas a gente atende e quem são essas pessoas. A máquina pública tá aqui para a gente fazer transformação”. “Cada um de vocês é um ser humano diferente, tem sonhos diferentes, ideias diferentes e vocações diferentes. E nós temos que estar preparados para ajudá-los a atingir os sonhos”, conclui.

O serviço é prestado pela Fasc, em cogestão com a Fundação Solidariedade. O atendimento social conta com uma equipe multidisciplinar, para adultos, idosos e famílias de forma individualizada e coletiva. O ambiente possui sala de lazer, biblioteca, espaço para mães com crianças pequenas e oficinas. O Centro funciona todos os dias, das 8h às 12h e das 13 às 17h, incluindo feriados. A nova unidade fica na rua Gaspar Martins, número 114, e tem capacidade para atender 80 pessoas, 40 por turno.

