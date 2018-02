Terceiro colocado no tabela do Campeonato Gaúcho, o Inter intensifica os treinos para o duelo desta quinta contra o Juventude no Beira-Rio

Nessa terça-feira, o grupo do Inter realizou mais uma sessão preparatória no centro de treinamentos do Parque Gigante. Esse foi o penúltimo ensaio colorado antes do duelo contra o Juventude pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, marcado para as 19h15min desta quinta-feira, no estádio Beira-Rio. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

O técnico Odair Hellmann comandou um trabalho tático, com foco na posse de bola e na marcação sob pressão. A equipe-base foi a mesma utilizada na partida da noite de quinta-feira, quando goleou em casa o São José por 4 a 0: Danilo Fernandes, Dudu, Klaus, Victor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, D’Alessandro, William Pottker e Leandro Damião.

Já o uruguaio Nico López, recuperado de uma gastroenterite, participou normalmente da sessão e deve estar no banco de reservas como mais uma alternativa para o ataque.

Na tarde desta quarta-feira, o Colorado tem o seu derradeiro treino antes do compromisso contra os caxienses – que estão em quinto lugar, totalizando cinco pontos mas com um jogo a menos. A atividade, às 15h, terá portões abertos à imprensa no Beira-Rio, com portões abertos para imprensa.

No momento, o Saci soma 12 pontos e ocupa a terceira posição na tabela de classificação do regional, com um ponto a menos que o Caxias (do técnico Luís Carlos Winck) e o Brasil de Pelotas (sob o comando de Clemer) , respectivamente o primeiro e segundo colocados.

Renovação de patrocínio

Em seu site oficial, o Inter registrou a renovação – até dezembro – do patrocínio com a iPlace, maior parceiro oficial da Apple no Brasil. A marca seguirá presente na manga da camisa colorada, como vem ocorrendo desde agosto do ano passado. “Estamos muito felizes com a continuidade dessa parceria, com uma das mais importantes marcas do nosso Estado e do Brasil”, elogiou o presidente colorado Marcelo Medeiros. “Isso só engrandece nosso clube.”

Com a manutenção do patrocínio da iPlace (que também apoia o Grêmio), os sócios do Saci poderão continuar desfrutando de descontos exclusivos, além de uma linha de produtos personalizados e artigos licenciados. “É uma enorme satisfação seguir com uma empresa que constatou a força da nossa marca e agora permanecerá conosco ao longo de uma temporada completa”, mencionou gerente de marketing do clube, Rafael Saling.

Já para o executivo de Varejo Germano Grings, do Grupo Herval (detentor da marca iPlace, que possui 132 lojas em 26 Estados), a renovação representa uma aproximação estratégica: “Este patrocínio incrementa a nossa estratégia de crescimento, que passa em muito pela valorização de nossos públicos”. A avaliação é corroborada por Matheus Mundstock, diretor da empresa: “A nossa aposta é no time e, especialmente, na paixão do torcedor pelo clube. Queremos fazer parte deste universo, fornecendo produtos de alta qualidade e benefícios exclusivos”.

Deixe seu comentário: