Terceiro simulado da “Hora do Enem” será aberto neste sábado

O simulado tem 80 questões no formato das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) – são 20 perguntas por prova – e duração máxima de quatro horas. Cada estudante pode fazê-lo uma vez, no horário que quiser, dentro das datas em que o simulado estiver no ar.

Nesta edição, uma das novidades é que a maior parte das questões em cada prova serão inéditas – antes, 75% das perguntas haviam sido retiradas de provas anteriores do Enem. Após o fim do simulado, o estudante recebe na hora sua nota. A partir desta edição, os candidatos poderão também descobrir em que posição estão no ranking de estudantes que querem vaga no curso. (AG)