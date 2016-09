Terceiro simulado gratuito do Enem pode ser feito pela internet até 11 de setembro

A terceira edição do simulado Hora do Enem, iniciada no sábado (03), prossegue até o dia 11 de setembro, às 20h. A prova é oferecida gratuitamente aos interessados em condições similares às do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio): tem 80 questões e poderá ser concluída em até quatro horas pelo computador, telefone ou tablet. As provas do Enem estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro.

Nas duas primeiras edições do simulado, mais de 1 milhão de avaliações foram feitas. Em ambas, estudantes de todos os Estados do Brasil participaram do exame, sendo que no primeiro simulado 85% dos alunos eram de escolas públicas e, no segundo, 80%. Na segunda edição, 9.101 estudantes de 1.314 escolas do Rio Grande do Sul atingiram uma média de 515 pontos, superando a média nacional.

O simulado é gratuito e aberto a todos os interessados. Os estudantes precisam apenas fazer um cadastro no site www.geekiegames.com.br e ir até a aba simulados. Alunos do último ano do ensino médio ainda contam, também de forma gratuita, com um plano de estudos personalizado, que contém videoaulas, exercícios e resumos.

Nessa prova, 75% das questões aplicadas aos estudantes serão inéditas. Além disso, os alunos que fizerem o simulado pelo celular poderão conferir um ranking pelo qual poderão comparar sua nota com as de outros estudantes que disputam vaga para o mesmo curso universitário. Os alunos poderão ainda verificar se o seu desempenho é compatível com a nota de corte do curso e da instituição em que desejam estudar.

A plataforma permite também que professores e gestores da educação acompanhem o desempenho dos estudantes. Escolas e secretarias de Educação terão as informações sobre o terceiro simulado adicionadas aos dados sobre os dois anteriores que estão no site do PDDE, do Ministério da Educação.

