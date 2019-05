Termina hoje o prazo para inscrever-se para prova do ENCCEJA

Encerram nesta sexta-feira (31), a (meia noite) pelo horário de Brasília, as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). A inscrição é gratuita e, a prova será aplicada no dia 25 de agosto. O exame tem objetivo de certificar os jovens que não concluíram os estudos em tempo regular. Para obter o certificado de conclusão de ensino fundamental é necessário a idade mínima de 15 anos. Já para o ensino médio, basta a maior idade, 18 anos.

No site do INEP, é oferecido material gratuito para o candidato preparar-se para o exame, tanto para ensino fundamental, como para ensino médio. Mas é preciso ficar atento para algumas orientações do INEP, após a realização da prova existe duas modalidades que o aluno pode ser encaixado: Certificação de Conclusão de Ensino Fundamental e/ou Superior e Declaração Parcial de Proficiência. A primeira é para o participante que obter a nota mínima exigida nas quatro provas objetivas e na redação. Já a segunda opção, serve para quando a nota mínima não for alcançada ,pelo participante, em todas as provas e redação.

Lembrando que o INEP, não tem responsabilidade de emissão de certificados, isso, fica por encargo das secretarias estaduais de educação e dos institutos federais de educação parceiros do INEP. Para o participante saber qual Instituição deve emitir seu certificado, na hora da inscrição deve escolher a Instituição Certificadora que emitirá sua declaração de conclusão. As datas para a divulgação dos resultados ainda não foram divulgadas.

