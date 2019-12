Notícias Termina nesta segunda-feira o prazo para quitação antecipada do IPVA, com desconto máximo

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2019

Abatimento pode chegar a quase 25% do valor do tributo. (Foto: EBC)

Até esta segunda-feira, 30 de dezembro, é possível quitar de forma antecipada o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2020 com o desconto máximo de 24,92%. Quem optar pelo parcelamento do tributo também terá direito a abatimento no valor, desde que a primeira prestação seja paga até 31 de janeiro – as seguintes têm vencimento em 28 de fevereiro e 31 de março.

Para essa segunda opção, os respectivos descontos são de 3%, 2% e 1%. Outra alternativa é pagar a totalidade do imposto até a data de vencimento por placas, no mês de abril.

Os abatimentos proporcionados pelos programas “Bom Motorista” e “Bom Cidadão” podem ser acumulados e são válidos para pagamentos de IPVA antecipados ou em dia – ou seja, conforme o calendário de por placas.

Condutores que não receberam multas nos últimos três anos terão direito a uma dedução de 15% no valor do tributo. Já para quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10%, ao passo que um ano sem infrações resulta em 5% a menos.

O desconto do Bom Cidadão, por sua vez, dará aos proprietários de veículos inscritos no programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha) um desconto de 5% para os que acumularam no mínimo 150 notas fiscais com informação sobre o número do CPF, 3% para os que tiveram entre 100 e 149 comprovantes e 1% para quem acumulou de 51 a 99.

Orientação

O pagamento do IPVA 2020 deve ser realizado diretamente nos bancos credenciados: Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi, Banco do Brasil (somente para clientes) e agências lotéricas da Caixa. Para isso, basta apresentar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) ou apenas a placa e o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

Para auxiliar os contribuintes, a Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda) disponibiliza um site específico sobre o imposto. A ferramenta permite consultar dados relativos aos veículos, tais como multas, valores a pagar e pendências. Também é possível baixar gratuitamente um aplicativo para dispositivos móveis, por meio das plataformas App Store e Google Play. Mais informações em www.ipva.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

