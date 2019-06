Termina neste domingo prazo para alistamento militar obrigatório online

Os jovens que completam 18 anos em 2019 têm até este domingo (30) para realizarem o alistamento militar online. As inscrições presenciais, nas Juntas do Serviço Militar, se encerraram no última sexta-feira (28), mas a possibilidade de se alistar pela internet ainda está disponível por meio do site do Exército Brasileiro.

O alistamento militar é obrigatório no Brasil. O Ministério da Defesa espera aproximadamente 200 mil jovens inscritos neste ano. Após a triagem, a expectativa é de que 90 mil sejam incorporados em organizações militares do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. O governo destaca que esses novos soldados terão direito a assistência médica e odontológica, durante os 12 meses do serviço.

Os jovens que perderem o prazo do alistamento sofrem algumas punições da União. Além de receberem multa de R$ 4,32, esses cidadãos não podem obter passaporte, carteira de trabalho ou registro de diploma de profissões liberais. também é proibido a quem não se alistou no Exército fazer matrícula ou inscrição em concursos públicos.

