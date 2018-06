Nesta sexta-feira, chega ao fim o racionamento de água imposto há um ano e cinco meses no Distrito Federal. De acordo com o governador Rodrigo Rollemberg, os R$ 519 milhões investidos no setor de abastecimento deverão garantir o abastecimento “por algumas gerações” em Brasília e nas suas cidades-satélite.

