O movimento Lanceiros Negros se reuniram com o secretário-adjunto da Casa Civil, José Guilherme Kliemann, após uma caminhada até o Palácio Piratini. O objetivo era cobrar os auxílios e respostas imediatas do governo para 70 famílias que foram retiradas do prédio no Centro de Porto Alegre. Ao deixar o local o grupo reclamou que não foi atendido. A imprensa foi proibida de participar do encontro.

Comentários