Terminam as buscas por vítimas no prédio que desabou em Fortaleza; nove pessoas morreram

O corpo da nona vítima do desabamento do Edifício Andrea, em Fortaleza, foi retirado dos escombros do prédio no fim da tarde deste sábado (19). O comandante do Corpo de Bombeiros responsável pela operação de resgate, Eduardo Holanda, afirmou que está encerrada a operação de busca por pessoas sob as ruínas do edifício. Edifício de sete andares desabou na terça-feira (15) e matou nove pessoas; sete foram resgatadas com vida.

“Foram retiradas nove vítimas. Graças ao bom Deus resgatamos com vida sete pessoas. Com isso declaramos encerrada a operação de resgate no edifício”, afirmou o comandante. A identidade da 9ª pessoa retirada não foi revelada, no entanto, o Corpo de Bombeiros havia informado que única pessoa que estava desaparecida sob os escombros era síndica do condomínio, Maria das Graças Rodrigues, de 53 anos.

Após o encerramento da ação de resgate, os bombeiros civis e militares realizaram um ato solene em homenagem às nove vítimas da tragédia. Eles distribuíram flores entre familiares e voluntários que acompanharam o trabalho dos socorristas.

Mais cedo, por volta das 10h40min, o corpo do cuidador de idosos José Eriverton Laurentino Araújo, de 44 anos, também foi removido do local pelos bombeiros. Ele trabalhava para Vicente de Paula e Izaura Marques Menezes, ambos também mortos no desastre.

Falhas na estrutura

A síndica do edifício solicitou, um mês antes do desabamento, um orçamento para recuperação estrutural. No dia de 19 de setembro, a vistoria técnica da empresa detectou pelo menos 135 pontos com falhas estruturais na área do pilotis.

O orçamento pedido pela síndica foi entregue no último dia 30, mas a proposta foi recusada dois dias depois, porque uma concorrente ofereceu o serviço com menor custo.

Durante a visita técnica, eles diagnosticaram rachaduras nos pilares, concreto soltando da armação e ferros soltos. Na casa de bomba, onde é feito o transporte da água da cisterna para a caixa, Alberto Cunha revela que o ambiente concentrava a maior parte das falhas.