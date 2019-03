Terminam nesta sexta-feira as inscrições para os cursos de capacitação em assistência social do governo gaúcho

Nesta sexta-feira, encerra-se o prazo de inscrição para o programa federal de treinamento CapacitaSuas, coordenado pelo governo do Estado e que tem por objetivo garantir uma oferta de gestores e conselheiros capacitados para a atuação na rede do Suas (Sistema Único de Assistência Social).

Ao todo, são 2,2 mil vagas distribuídas em quatro cursos, abrangendo os 497 municípios. A carga horária é de 40 horas. No Rio Grande do Sul, as atividades começarão no dia 6 de maio e prosseguem até setembro no Uniasselvi (Centro Universitário Leonardo da Vinci). A aula inaugural detalhará um panorama da iniciativa e seus impactos no setor.

É pré-requisito para os candidatos o cadastro atualizado no CadSuas. Os cursos serão oferecidos para os trabalhadores conforme NOB-RH/Suas 2006, preferencialmente estatutário. Em caso de vagas remanescentes, serão abertas inscrições para gestores.

De acordo com a secretária de Trabalho e Assistência Social, Regina Becker, a atividade da assistência social em todos os municípios é fundamental para diminuir as desigualdades e promover o bem-estar físico, psicológico e social.

A assistente social Adriana Fontes de Oliveira participou da primeira edição do programa. “É uma semana intensa de conteúdo, de revisão, de abordagens e temas a serem trabalhados. Então é um curso que vale muito porque é bem completo”, descreve.

Foram os dois filhos pequenos e a busca por melhores oportunidades que trouxeram a venezuelana Maria Alejandra Mundarai para o Brasil. Ao chegar a Porto Alegre, procurou o Cras (Centro de Referência da Assistência Social) da Zona Norte, no bairro Sarandi. “Falei para a moça que eu não sabia falar em português e ela disse para eu não me preocupar com isso. Fui muito bem atendida”, afirma Maria.

Cursos

– Atualização sobre especificidade e interfaces da Proteção Social Básica no Suas;

– Atualização em Vigilância Socioasssitencial do Suas;

– Atualização sobre a organização e oferta dos serviços da Proteção Social Especial;

– Introdução ao exercício do controle social do Suas.

(Marcello Campos)

