Término de construção do último vão da nova ponte do Guaíba é adiado

A construtora Queiroz Galvão deu continuidade à montagem do vão principal da elevada nesta quarta-feira (2). Mais um bloco de concreto será colocado na ponte, sendo este o penúltimo. O último será montado na própria estrutura. O serviço deve ser realizado daqui a 30 dias, mais de um mês depois do prazo anterior estimado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O motivo do atraso não foi informado.

Mesmo após o vão principal estar ligado, a construtora ainda precisará concluir as obras dos acessos da ponte. Em alguns lugares as obras sequer começaram, pois parte do reassentamento das famílias ainda não foi feito. O Dnit informa que está montando os processos, que serão ajuizados na Justiça Federal do Rio Grande de Sul. Após concluída esta etapa, será dado início aos mutirões conciliatórios. Cerca de 500 casas das vilas Tio Zeca e Areia, às margens da Rua Voluntários da Pátria, serão removidas. A transferência das famílias será iniciada após concluir a mudança dos moradores da Ilha Grande dos Marinheiros, processo iniciado em junho.

No mês de agosto a construção atingiu 86% de conclusão. Mesmo com os adiamentos e dificuldades, o Dnit mantém o prazo para entrega da obra para abril de 2020. Conforme o contrato, o término da construção deveria ter sido em outubro de 2017.

