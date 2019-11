Um terremoto atingiu a região central do Chile nesta segunda (4), informaram autoridades locais. Não há alerta de tsunami. Segundo o Centro Sismológico Nacional do Chile, o tremor teve magnitude 6,1; o Serviço Geológico dos Estados Unidos apontou 6,0. O epicentro do tremor estava a cerca de 300 km ao norte da capital Santiago, cidade onde os efeitos do terremoto também foram sentidos.