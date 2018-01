Terremoto atinge o Afeganistão

Um terremoto de 6,1 graus na escala Richter, com epicentro no Nordeste do Afeganistão, atingiu nessa quarta-feira amplas áreas do país, assim como do Paquistão e do Norte da Índia. O tremor teve o epicentro a cerca de 35 quilômetros ao Sul de Jurm, na província de Badakhshan, fronteira com o Paquistão, Tajiquistão e a China, com profundidade de 192 quilômetros.

