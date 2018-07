Um terremoto de 5,7 de magnitude atingiu o México na manhã desta quinta-feira (19). O epicentro foi registrado a cerca de 1 km da cidade de Huajuapan de Leon, de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos. Uma testemunha disse à Reuters que o abalo foi sentido na Cidade do México, a capital do país. Não houve relato imediato de feridos ou estragos.