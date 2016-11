Terremoto de 6,7 graus na região de Xinjiang, na China, deixa 1 morto

Uma pessoa morreu após um terremoto de 6,7 graus de magnitude atingir a região de Xinjiang, no noroeste do China, segundo informações divulgadas neste sábado (26) pela agência oficial Xinhua. O tremor aconteceu às 22h24min (hora local) de sexta-feira (25) no condado de Akto, situado na prefeitura autônoma de Kizilsu Kirghiz, em Xinjiang, onde mora a minoria muçulmana uigur.