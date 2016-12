Terremoto de 7,8 graus atinge Ilhas SalomÃ£o e gera alertas de tsunami

Um forte terremoto avaliado em 7,8 graus de magnitude atingiu as Ilhas Salomão, na Oceania, na madrugada de sexta-feira (hora local). Com 41 km de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS), o abalo a 70 km da costa de Kirakiri gerou alerta de uma forte tsunami no Pacífico.

De acordo com o Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico, era possível que houvesse após o sismo ondas de potencial dano destrutivo a costas do próprio país, mas também de Papua Nova Guiné, Nauru, Nova Caledônia e Tuvalu.

Em 2013, um terremoto de magnitude 8 gerou uma tsunami que deixou uma dezena de mortos e milhares de edifícios destruídos nas Ilhas Salomão. (AG)

Comentários