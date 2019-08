Terremoto de magnitude 6,9 deixa quatro mortos na Indonésia

O terremoto que atingiu a Indonésia nesta sexta-feira (2), perto da costa sudoeste da ilha de Java, deixou 4 pessoas mortas e várias feridas.

Três pessoas morreram vítimas de ataques cardíacos no momento do terremoto, informou o porta-voz da agência, Agus Wibowo. A quarta sofreu uma queda fatal quando tentava fugir no momento do tremor.

O terremoto, de 6,9 graus deixou quase mil pessoas sem suas casas. Os moradores foram levados para abrigos temporários, principalmente na ilha vizinha de Sumatra, começaram a retornar para suas casas.

A Indonésia, um arquipélago de 17 mil ilhas e ilhotas, está em uma das regiões mais propensas a tremores e atividade vulcânica do mundo: o Círculo de Fogo do Pacífico. Cerca de 7 mil tremores atingem essa área por ano, em sua maioria de magnitude moderada.

