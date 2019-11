Mais de 20 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas no terremoto de 6,4 de magnitude que atingiu a Albânia nesta terça-feira (26), de acordo com as agências France Presse e Associated Press. Muitos edifícios desabaram, deixando pessoas soterradas. O tremor é o mais forte a atingir o país europeu da Península dos Balcãs em décadas.