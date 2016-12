Terremoto deixa centenas de mortos e feridos na Indonésia

Pelo menos 97 pessoas morreram e 500 ficaram feridas em um terremoto de 6,5 graus de magnitude que atingiu na madrugada desta quarta-feira (07) – no horário local – a ilha indonésia de Sumatra. O tremor ocorreu na província de Aceh, no Norte de Sumatra.

“Estes números devem aumentar por causa da grande destruição”, afirmou o diretor da Agência Nacional de Catástrofes, Sutopo Purwo Nugroho. O terremoto aconteceu às 5h03min locais (20h03min em Brasília, terça-feira), de acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos.

O tremor atingiu com força o distrito de Pidie Jaya, no momento em que muitos moradores dessa região, de maioria muçulmana, se preparavam para a oração matinal. Várias casas, mesquitas e lojas desabaram na pequena cidade de Meureudu e no distrito de Pidie. Em Pidie Jaya, o minarete de uma mesquita desabou sobre o templo e destruiu parte da estrutura. Outros edifícios foram reduzidos a escombros, enquanto as equipes de emergência tentavam retirar as pessoas presas.

O único hospital do distrito ficou lotado, afirmou Puteh Manaf, funcionário da Agência Nacional de Catástrofes. Hasbi Jaya, que mora na região, contou que sua família estava dormindo na hora do terremoto. “Nós corremos para a rua e a casa desabou. Tudo, do teto ao solo, ficou destruído”, relatou.

Comentários