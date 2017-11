Terremoto na fronteira entre o Iraque e o Irã deixa mais de 330 mortos

O número de mortos após o terremoto na fronteira entre o Iraque e o Irã subiu para 334 nesta segunda-feira (13). A quantidade de feridos passa de 1,7 mil. O epicentro do tremor de 7,3 graus de magnitude foi registrado a 22,4 quilômetros de Derbendîxan, no Iraque, na tarde de domingo (12). Os trabalhos de resgate e de retirada de escombros continuam.

Na província iraniana de Kermanshah, o número de mortos subiu para 328, segundo Reuters e Associated Press, citando a agência iraniana Irna. Mais cedo, o vice-presidente da Organização de Gestião de Crises do Irã, Behnam Saidi, tinha afirmado que ao menos 207 pessoas morreram e 1.686 tinham ficado feridas, mas ele não descartava um aumento no número de vítimas.

Já no Iraque, o tremor deixou seis mortos na província de Suleimaniya, que fica na região do Curdistão iraquiano. O terremoto, que ocorreu às 21h18min (horário local, 16h18min em Brasília), atingiu todas as províncias do Iraque e foi sentido na capital Bagdá por 20 segundos.

No Irã, o tremor foi sentido em várias províncias, sendo que a mais atingida foi Kermanshah. Na cidade de Sarpol-e Zahab, a cerca de 15 quilômetros da fronteira com o Iraque, o principal hospital ficou gravemente danificado. As populações de Ghasr Shirin (na fronteira), Sarpul e Azgale estão entre as mais afetadas.

Mais de 90 das vítimas moravam na cidade de Sarpol-e Zahab, em Kermanshah. O principal hospital da cidade foi gravemente danificado. O tremor foi sentido na Turquia, em Israel e nos Emirados Árabes Unidos, além da capital iraquiana, Bagdá.

A eletricidade foi cortada em várias cidades iranianas e iraquianas, e os receios de réplicas do terremoto fez com que milhares de pessoas fossem para ruas e parques em ambos os países, mesmo com o clima frio.

O Vermelho Crescente, representante da Cruz Vermelha no Irã, afirmou que mais de 70 mil pessoas precisam de acomodações de emergência. O governo da região autônoma do Curdistão, no Iraque, informou que há quatro mortos e mais de 500 feridos na província de Suleimaniya.

Represa no Iraque

O ministro de Recursos Hídricos do Iraque, Saad al Janabi, disse que aconteceram deslizamentos de terra em uma montanha perto da represa de Darbandikhan, mas, devido à escuridão, ainda não se sabe exatamente a magnitude dos danos.

Na manhã desta segunda-feira, as autoridades ordenaram a evacuação urgente das áreas situadas sob a represa. O terremoto abriu fissuras que podem ser vistas na superfície da estrutura, segundo o diretor da usina hidrelétrica, Rahman Khani, em comunicado.

Falhas geológicas

O Irã fica situado em uma região com diversas grandes falhas geológicas e é um dos países mais ativos do mundo sismicamente. Em 2003, um terremoto de magnitude 6,6 destruiu a cidade histórica de Bam, no Sudeste do país, matando cerca de 26 mil pessoas.

