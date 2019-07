Uma pessoa morreu e centenas de casas ficaram destruídas após um terremoto de magnitude 7,3 abalar a região leste do país, de acordo com primeiro balanço oficial divulgado nesta segunda-feira (15). Por causa do tremor, moradores entraram em pânico e deixaram casas. Alguns habitantes que vivem perto do oceano buscaram refúgios em áreas mais elevadas.