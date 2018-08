Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu a costa Norte da Venezuela no final da tarde desta terça-feira (21), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor, cujo epicentro ocorreu perto da cidade de Guiria, foi sentido na capital, Caracas, onde edifícios sacudiram. Há também relatos de que ele foi sentido no Norte do Brasil, em Boa Vista e Manaus, bem como na Colômbia.