Terremoto no Peru de magnitude 6,4 Ã© sentido em cidades do Acre

Um terremoto de magnitude 6,4 graus na escala Richter foi registrado, na manhã deste domingo (18), a 208 km ao sul da cidade de Tarauacá, distante 400 km de Rio Branco, segundo informou o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos). O epicentro do tremor, segundo o USGS, foi a região do Ucayali, no Peru.

Moradores do interior do Estado acreano e também da capital relataram que sentiram os efeitos do abalo sísmico. O jornalista Marcio Levy, morador de Manoel Urbano, falou que estava na rua, por volta das 8h30min, no momento.”Logo que vi que se tratava de um tremor de terra. Não foi tão forte, mas deu para sentir bem”, disse.

Em Rio Branco, a jornalista Elizânia Dinarte falou que várias pessoas do condomínio onde mora contaram a sensação. “Eu estava deitada no sofá e senti um negócio. Escutei umas máquinas e pensei que eram elas. Logo depois, no grupo do condomínio [no WhasApp], estavam perguntando. Teve gente falando que acordou com o tremor”, relatou.

