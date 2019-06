Um terremoto de 7,3 de magnitude foi registrado nesta segunda-feira (24) no leste da Indonésia, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Não houve alerta de tsunami e, até o momento, não foram divulgadas informações sobre vítimas ou danos materiais. O tremor aconteceu a uma profundidade de 208 km no Mar de Banda.