Terrorista do Estado Islâmico é morto de cabeça para baixo e chama a atenção de crianças

Um grupo de quatro crianças se aproximou para observar o cadáver de cabeça para baixo, só com as pernas à mostra, de um extremista do Estado Islâmico (EI). A cena foi registrada no bairro de al-Barid, em Mossul (Iraque), no domingo (18). Virou macabra atração. Uma delas chega a sorrir para o corpo enterrado pela metade, enquanto um fuzileiro de Bagdá apoia o pé esquerdo em uma das pernas do combatente falecido.

Forças iraquianas seguem avançando sobre posições do EI na cidade, a terceira maior do país, já controlando um quarto dela.

