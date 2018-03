A Justiça do Reino Unido condenou à prisão perpétua o terrorista iraquiano Ahmed Hassan, 18 anos. No dia 15 de setembro de 2017 colocou em um dos vagões do metrô de Londres uma bomba cuja detonação feriu mais de 30 dos quase 100 passageiros da unidade. Segundo investigações, o artefato explodiu apenas parcialmente, o que evitou um incidente ainda mais grave.

