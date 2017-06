Tesoura em ação

Grupo de senadores finaliza levantamento que incluirá no debate sobre a reforma da Previdência: a pensão concedida a filhas solteiras maiores de servidores públicos federais. Há casos em que a remuneração ultrapassa 30 mil reais por mês. O benefício foi criado em 1950. A estimativa é de que são 51 mil com o custo anual de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Os parlamentares sustentarão que a reforma não pode atingir apenas o que chamam de andar debaixo. Precisa avaliar e cortar proventos admitidos no tempo em que sobrava dinheiro nos cofres públicos.

Tentativa de controle

A 12 de junho de 1987, o presidente José Sarney decretou conjunto de medidas para combater a inflação, que em maio tinha atingido 21,45 %. Incluía aumentos: energia elétrica (45%), telefone (33,8%), pão (35,7%), leite (26,7%) e combustíveis (13%). Todos os preços ficariam congelados por 90 dias.

O esforço não deu resultados.

Bateu forte

Em junho de 2007, Osíris Lopes Filho, que tinha sido secretário da Receita Federal, publicou em jornais do Centro do País: “O cidadão brasileiro é tratado pelos nossos governantes como se fosse componente de um rebanho de carneiros. A despeito dos avanços da idéia-força da cidadania, na área patrimonial, em especial a tributária, dão-lhe um tratamento de carneiro”.

Agora ou nunca

No momento em que os benefícios fiscais voltam a ser discutidos no Estado, é preciso exigir: a desoneração de impostos deve vir acompanhada da comprovação de que se traduzirá em redução de preço. Caso contrário, transforma-se em margem de lucro.

Para preservar

Desde maio de 1989, quando foi criado o Grupamento Florestal, a Brigada Militar tem realizado um trabalho exemplar. Os três batalhões ambientais são incansáveis, abrangendo todo o Estado.

Tragédia nacional

O Instituto Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas, da Universidade Federal de São Paulo revela dados alarmantes: o Brasil representa 20% do consumo mundial de crack. Algumas capitais já tem cracolândias. Em breve, atingirá a todas. O prefeito de São Paulo, João Dória, adotou medidas como a internação para deter o avanço da concentração de viciados. Não demorou para o surgimento de defensores dos doentes, alegando que eles devem decidir se serão submetidos a tratamento. Quais as condições de discernirem?

Nunca faltam os adeptos do quanto pior, melhor.

Punição necessária

Nesta semana, o Senado encerrará a votação da Proposta de Emenda à Constituição que inclui o crime de estupro na lista de delitos imprescritíveis e inafiançáveis.

Mudança

A cada novo episódio, envolvendo a Presidência da República, fica-se com saudades do Parlamentarismo que não se tem.

Consequências

A crise política é uma doença insidiosa e traiçoeira que fecha fábricas, destrói vagas e impede o crescimento.

Equilibra-se

Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, desapareceram os sinais de que o presidente Temer perderia a maioria na Câmara dos Deputados.

Termômetro

Está faltando criar um placar eletrônico, exposto em local público, para medir a quanto anda a auto-estima da população de cada capital.

Caixa raspado

Estado quebrado: no Rio de Janeiro, 207 mil servidores públicos ainda não receberam salários de abril.

Triste necessário

Previsão do tempo para esta semana em Brasília: cuspidas de fogo e aumento da lama.

