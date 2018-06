Tesouro Direto registra décimo mês seguido de saques

A instabilidade no mercado financeiro nas últimas semanas fez os pequenos investidores continuarem a se desfazer dos papéis do governo. Em maio, as retiradas do Tesouro Direto, programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas pela internet, superaram os ingressos em R$ 107,4 milhões. Foi o décimo mês seguido de resgates líquidos.

