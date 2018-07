Tesouro Direto volta a registrar vendas

Depois de vários meses de resgates elevados, as vendas do programa Tesouro Direto reagiram em junho. Segundo números divulgados pelo Tesouro Nacional, as vendas de papéis superaram os resgates em R$ 188,88 milhões no mês passado, o primeiro resultado positivo depois de dez meses seguidos de retração. Em junho, as vendas de títulos somaram R$ 1,35 bilhão.

