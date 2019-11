Tesouro do Estado altera data e paga uma parcela dos salários de outubro na segunda, dia 18

O governo do Estado pagará, na segunda-feira (18), uma parcela de R$ 700 aos servidores do Executivo referente à folha de outubro. O valor estava previsto para entrar nas contas na quarta-feira (20), mas devido à melhora na arrecadação de ICMS nos últimos dias, a Secretaria da Fazenda irá fazer o pagamento dois dias antes do previsto.

O valor será creditado na primeira hora da manhã a todos os servidores que recebem acima de R$ 1.700 líquidos (este grupo foi quitado integralmente no dia 14 de novembro).

Os demais depósitos da folha de outubro permanecem como já anunciado pelo Tesouro do Estado.