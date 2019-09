Tesouro pode desbloquear cerca de R$ 15 bilhões do Orçamento para auxiliar ministérios em contingenciamento

O governo federal espera conseguir desbloquear cerca de R$ 15 bilhões das despesas do Orçamento para aliviar a falta de recursos dos ministérios. O anúncio oficial da medida será no dia 20 de setembro. Portanto, os valores podem ser alterados até lá. Na ocasião, o governo enviará ao Congresso Nacional o relatório de avaliação de receitas e despesas do Orçamento.

Conforme o presidente em exercício, general Mourão, o valor será liberado na segunda quinzena deste mês e que o montante pode chegar a até R$ 20 bilhões. O que dá essa possibilidade ao Tesouro Nacional é a arrecadação do país acima do esperado nos meses de julho e agosto. Além disso, novos recolhimentos de dividendos por parte da Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vão auxiliar nesse desbloqueio.

Ao todo, são 13 ministérios e órgãos do governo federal que sofrem com o contingenciamento e devem ficar sem orçamento já neste mês. Outros nove ministérios enfrentam situação apertada. O desbloqueio da verba a ser anunciada servirá para desafogar a situação econômica destes setores.

