Teste dá negativo e goleiro colorado Jacsson está livre da suspeita de doping

O goleiro Jacsson está liberado para voltar a jogar pelo Inter. A contraprova do teste de antidoping do jogador deu resultado negativo. Com isso, o guarde-redes suplente colorado não tem restrições para exercer sua profissão normalmente.

Na última sexta-feira, a Comissão de Controle de Dopagem da CBF divulgou que o resultado do exame de contraprova feito na Universidade da Califórnia (UCLA), em Los Angeles, nos Estados Unidos, havia dado positivo. Mas um novo teste realizado no dia seguinte deu negativo. Com isso, o goleiro não terá de cumprir qualquer pena.

Desde o momento que a suspeita de doping ocorreu, Jacsson diz que não conseguia dormir, temendo uma punição que o afastasse do futebol por até quatro anos.

Comentários