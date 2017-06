Testemunhas relatam o inferno que foi um incêndio em um prédio residencial de 24 andares em Londres

Um prédio residencial de 24 andares ficou completamente destruído em um incêndio na madrugada desta quarta-feira (14) em Londres. Os bombeiros, que passaram horas com várias equipes tentando conter as chamas, disseram acreditar que houve várias fatalidades.

Pela manhã, a polícia informou que seis mortes foram confirmadas, mas que o número foi sendo atualizado, com 12 vítimas fatais, podendo subir; pelo menos 50 pessoas foram levadas com vida a hospitais da região.

O incêndio começou pouco antes da 1h local (21h em Brasília); as primeiras imagens mostraram as chamas subindo a partir do 10º andar e, mais tarde, o prédio inteiro parecia estar em chamas.

Testemunhas nos arredores do prédio, o Grenfell Tower, localizado em North Kensigton, oeste da cidade – a 15 minutos a pé da famosa Portobello Road – relataram que viram luzes de lanternas e celulares piscando das janelas como um alerta de que moradores continuavam presas na estrutura.

“Vi pessoas piscando lanternas do último andar e obviamente elas não conseguiam sair”, contou George Clarke, apresentador do Channel 4, à Radio 5 Live.

“Estou ficando coberto por cinzas, isto é o quão ruim está. Estou a 100 metros de distância e completamente coberto de cinzas. É de cortar o coração”, acrescentou. As chamas foram controladas horas após o episódio, mas os bombeiros ainda combatiam algumas chamas na manhã desta quarta-feira e buscavam vítimas.

Três horas após o início do fogo, a polícia informou que pessoas ainda eram evacuadas do prédio. Ainda não sabe ainda a causa do incêndio.

Paul Munakr, que vive no sétimo andar, conseguiu escapar. “Quando estava descendo as escadas, havia bombeiros, realmente incríveis que estavam subindo, para o fogo, tentando tirar o maior número possível de pessoas do prédio”. Ele foi alertado do incêndio não pelo alarme, mas por pessoas que gritavam da rua: “não pule, não pule!”.

“Não sei ao certo se pessoas pularam do prédio para escapar do fogo, mas a principal coisa com este incidente é o fato de os alarmes de incêndio não terem tocado”, contou à BBC.

Jody Martin testemunhou a cena: “Eu vi uma pessoa caindo, eu vi outra mulher segurando o bebê pela janela… ouvi gritos. Estava gritando para todo mundo descer e eles diziam ‘Não podemos deixar nossas casas, a fumaça está muito forte nos corredores'”.

Andy Moore, repórter da BBC, relatou: “Vimos destroços do prédio, ouvimos explosões, ouvimos o barulho de vidro quebrando. A polícia foi aumentando a área do cordão de isolamento, empurrando para trás o público, com medo de que o prédio pudesse desmoronar”.

Um porta-voz da brigada de incêndio de Londres, Dan Daly, disse que os bombeiros estavam “trabalhando em condições muito difíceis para controlar o fogo”.

“Este é um incidente grande e muito sério e destacamos vários recursos e equipamentos especializados”, acrescentou.

O prédio Grenfell Tower, de 24 andares e 120 apartamentos, foi construído em 1974. Ele faz parte da Lancaster Oeste Estate, um complexo de conjuntos habitacionais. Não se sabe ao certo quantas pessoas moravam no prédio – algumas estimativas falavam em 200, outras, em até 500.

Uma reforma de £ 10 milhões (R$ 42 milhões) foi finalizada ano passado – e o trabalho incluiu a instalação de um novo revestimento para a fachada e um sistema de aquecimento central.

