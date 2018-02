Testes de HIV no Carnaval de rua

O público que vai curtir o Carnaval de blocos poderá aproveitar também para fazer testes de HIV, sífilis e hepatite C na unidade móvel do projeto Fique Sabendo, na Capital. Oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde, o serviço estará disponível no sábado, na esquina da Travessa do Carmo com a rua José do Patrocínio, e na terça-feira, na rua Lima e Silva com República, sempre das 15h às 19h.

