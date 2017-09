Testes gratuitos de HIV estarão disponíveis para jovens neste fim de semana em Porto Alegre

A unidade móvel do projeto Fique Sabendo Jovem estaciona em dois locais neste final de semana, em Porto Alegre, com testes gratuitos de HIV oferecidos ao público jovem. Sábado (02), o serviço estará disponível das 10h às 16h, na praça Dom Silvério, na rua Leal de Souza, no bairro Partenon, integrando a sexta edição do programa Prefeitura nos Bairros.

Já no domingo (03), o ônibus estaciona no Parque Farroupilha (Redenção), das 14h30min às 18h30min, na rua José Bonifácio, próximo do Monumento ao Expedicionário. Com segurança e privacidade, o resultado sai em apenas 30 minutos. Em caso de chuva, as ações serão canceladas.

Equipada com consultórios, a estrutura tem espaço para testagem rápida e acolhimento e é adaptada a pessoas com necessidades especiais. O objetivo do projeto é ampliar o número de testes voluntários e a prevenção, além de aumentar o encaminhamento para tratamento, que deve começar o quanto antes. A ideia, ainda, é que o jovem diagnosticado reagente ao HIV não abandone o uso da medicação antirretroviral, necessária à manutenção da qualidade de vida.

Estratégia inovadora de prevenção e educação em saúde sobre direitos sexuais e reprodutivos direcionada à juventude, o projeto é uma iniciativa do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A população em geral tem acesso a testes rápidos de HIV nas unidades de saúde de referência, onde podem ser obtidas orientações e mais informações.

Prefeitura nos Bairros

Neste sábado, outros serviços de saúde estarão disponíveis aos moradores do Partenon, como confecção do Cartão SUS, teste de glicemia capilar, vacinação, descarte de medicamentos, teste de gravidez com início do pré-natal, carteira de gestante e avaliação clínica do tabagista, além de orientações de saúde bucal e aleitamento materno, incluindo a participação de promotoras de saúde da população negra e da Liga Feminina de Combate ao Câncer.