Testes gratuitos de HIV são oferecidos para a população na Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre

Orientar quanto à importância da prevenção, detecção e tratamento das doenças sexualmente transmissíveis está entre os objetivos da prefeitura de Porto Alegre com a campanha pelo Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado em 1º de dezembro.

Para facilitar o acesso a testes de HIV, sífilis e hepatite C, a Secretaria Municipal de Saúde levará ao Centro Histórico, nesta quinta-feira (30) e sexta-feira (01), uma estrutura com seis espaços para coleta de sangue e dez consultórios com profissionais de saúde que irão orientar e atender o público. O serviço estará disponível das 9h às 17h, na Praça da Alfândega.

Com o tema “Aids, esta luta também é sua”, a ação terá um ambiente com jogos interativos, rodas de conversa, orientações de prevenção, distribuição de preservativos e atividades educativas. As pessoas com casos reagentes para HIV serão orientadas por profissionais e encaminhadas aos locais de atendimento para exames complementares e início do tratamento. Já em caso de confirmação de sífilis, será possível iniciar o tratamento na hora, com aplicação da primeira dose de penicilina.

Durante todo o mês de dezembro, estão previstas ações e oferta de testagem em diferentes locais da cidade, que serão identificados por um grande laço vermelho itinerante, símbolo da campanha. Com isso, a ideia é divulgar estratégias de prevenção do HIV e demais infecções sexualmente transmissíveis, como proteção nas relações sexuais, com o uso da camisinha, testagens regulares e início do tratamento o mais cedo possível em casos reagentes.

Deixe seu comentário: