Testes rápidos detectaram oito casos do vírus da aids em foliões no Carnaval de Salvador

A prefeitura de Salvador (BA) informou neste domingo (11) que identificou oito casos de HIV em testes rápidos para detecção de doenças sexualmente transmissíveis aplicados em postos instalados em dois pontos tradicionais do Carnaval na cidade: a Barra e a praça Carlos Gomes. As informações são do portal de notícias UOL.

Os oito casos foram detectados em um total de 1.290 testes rápidos aplicados no sábado (10) pelo primeiro dia de atuação do projeto “Fique Sabendo” no Carnaval deste ano.

Além dos infectados pelo HIV, os testes revelaram também 44 casos de sífilis, dois de hepatite B e 7 de hepatite C.

Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação do Município), os pacientes com resultado positivo para sífilis iniciam o tratamento no próprio local de atendimento. Já os usuários com sorologia positiva para outras DSTs são encaminhados para tratamento a unidades de referência, localizadas nos bairros da Liberdade e Dendezeiros.

Além dos postos de aplicação de testes, o Município implementou como ação preventiva às DSTs, durante os eventos do Carnaval, a distribuição gratuita de preservativos em todos os circuitos da folia. Até este domingo, informou a Secom, mais de 1,2 milhão de camisinhas foram entregues aos foliões, tanto nas ruas quanto nos módulos de assistência à saúde.

Os postos de aplicação dos testes funcionam até a quarta-feira de cinzas (13), das 9h às 21h, no Multicentro Carlos Gomes, e das 12h às 22h, na rua Dias D’Ávila, próximo ao Farol da Barra.

Em todo o Carnaval do ano passado em Salvador, os quase 7 mil testes rápidos aplicados detectaram 42 diagnósticos positivos para HIV, 200 reagentes para sífilis e 23 para hepatites.

Porto Alegre

O público que vai curtir o Carnaval de Blocos de Porto Alegre também pode aproveitar para fazer testes de HIV, sífilis e hepatite C na unidade móvel do projeto Fique Sabendo. Oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde, o serviço estará disponível nesta terça-feira (13), na rua Lima e Silva com a rua da República, das 15h às 19h. Haverá distribuição de preservativos, orientações e dicas de prevenção. No último final de semana, dias 3 e 4, foram realizados testes em 77 pessoas durante a programação da Cidade Baixa e orla do Guaíba, dos quais oito reagentes para sífilis, um para HIV e um para hepatite C.

Com segurança e privacidade, o resultado sai em apenas 30 minutos, com dois consultórios para atendimento à população. A equipe é composta por servidores municipais, entre médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos de enfermagem. Após a realização dos exames, as pessoas com casos confirmados de sífilis já poderão receber tratamento, com a aplicação da primeira dose de penicilina. A forma mais segura de se proteger de doenças sexualmente transmissíveis é usar camisinha na relação sexual.

