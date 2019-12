Acontece Teutônia ganha primeira farmácia Panvel

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

Uma das maiores redes de farmácias do País está chegando a Teutônia. Localizada na Rua Três de Outubro 371, Centro, a nova loja foi inaugurada nesta quarta-feira (16/12). Além de grande variedade de produtos e medicamentos em um ambiente moderno e agradável, a estrutura dispõe de estacionamento próprio e irá funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h30, e domingos e feriados, entre 9h e 21h.

Uma das facilidades para os clientes será o Panvel Clinic, programa de atenção farmacêutica que inclui diferentes serviços, como verificação de pressão, glicemia e temperatura corporal, aplicação de injetáveis, colocação de brinco, entre outros.

Com cerca de 350 m², a loja oferece um variado mix de produtos. Os clientes terão acesso a medicamentos e produtos de beleza e higiene. Destaque para a marca própria Panvel, que possui portfólio com mais de 700 produtos, incluindo maquiagem, proteção solar, itens ortopédicos, infantis e para cuidados masculinos. Pioneira na criação de marca própria dentro do ramo farmacêutico, a empresa desenvolve produtos que visam transformar o dia a dia num momento de prazer, cuidado, beleza e bem-estar.

Recentemente, a empresa lançou o Bem Panvel, programa de relacionamento com o consumidor voltado a garantir preços especiais em medicamentos e produtos de higiene e beleza. A iniciativa tem como grande diferencial o benefício imediato para quem compra, sem a necessidade de acumular pontos, bastando apenas ter o CPF cadastrado. A rede conta com mais de 7 milhões de clientes registrados.

O espaço está conectado ao Click & Retire, serviço que possibilita a retirada de produtos comprados pelo www.panvel.com ou App Panvel. Os clientes ainda têm à disposição o Panvel Pay, funcionalidade que permite pagamentos apenas com o celular através do cartão cadastrado no aplicativo. Com estas e outras ferramentas, a rede integra seus diferentes canais nos ambientes físico e digital para aumentar a proximidade com o consumidor e facilitar a experiência de compra, tornando-a mais fluída, ágil e agradável.

