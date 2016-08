Texel passa pelo exame de admissão

Começou na manhã desta sexta-feira (26) o julgamento de admissão dos 748 ovinos inscritos para Expointer 2016. A comissão de jurados é composta pelos Inspetores Técnicos, Sérgio Muñoz, Danilo Farias, Claiton Severo e Francisco Bidone, juntamente com Fabrício Wilke e Rogério Nadal que serão os responsáveis pela avaliação de ultra-som. Toda a comissão é acompanhada por técnicos da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul e estagiários das faculdades de Zootecnia e Medicina Veterinária do RS e de Santa Catarina

Durante toda a sexta passarão pelo julgamento de admissão ovinos das raças Texel, Suffolk, Santa Inês e Poll Dorset. No sábado (27) serão admitidas as raças, Merino Australiano, Ideal, Corriedale, Hampshire Down, Romney Marsh, Ile de France, Dorper e White Dorper, Crioula e Naturalmente Coloridos.

AMPLO CONFORTO AOS CRIADORES DO TEXEL

A sede da Brastexel nesta Expointer, pista C, já está em plenas condições de bem receber os criadores da raça. Conforto e bom gosto são dois itens que se somam nas providências que a diretoria se preocupou em buscar.

Os visitantes encontrarão sofás, poltronas e mesas com cadeiras além de uma decoração que objetivou valorizar o ambiente como tapetes e plantas.

A partir do sábado estará em pleno funcionamento a Loja do Texel com produtos da grife da raça.

O restaurante estará aberto para sócios e seus convidados. O carro chefe do cardápio será a carne de cordeiro.

Na sede estará de plantão um gerente eu poderá fornecer informações como por exemplo, como se associar na Brastexel.

