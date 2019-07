Thammy Miranda e Andressa Ferreira esperam o primeiro filho após inseminação feita nos Estados Unidos

Thammy Miranda e Andressa Ferreira serão pais de um menino! O sexo do bebê foi descoberto pelo casal em um chá de revelação promovido em um salão de festas na região de Moema, em São Paulo, neste domingo (30). O filho de Gretchen estourou um balão, liberando pequenas bexigas azuis, indicando assim que vem mais um menino na família Miranda. O momento foi de grande felicidade para Thammy e Andressa, que se emocionou com a revelação. Em seu Instagram Stories, o ator comemorou a espera de um menino dando pulos ao gravar um vídeo ao lado da mulher: “Momento mais especial da nossa vida”. O casal ainda não bateu o martelo sobre o nome do bebê: Bento ou Bentho. A gravidez da modelo foi anunciada pelo colunista Leo Dias, do “Uol”, nesta semana.

Confirmação da gravidez

Após a divulgação da notícia, Thammy e Andressa usaram as redes sociais para confirmar a espera do primeiro filho. “Estou até sem palavras para escrever tudo que eu tô sentindo… A gente está muito feliz que enfim chegou o momento de compartilhar com vocês a maior alegria das nossas vidas. Estamos há 3 meses guardando essa foto do teste”, contou o ator. Ao publicar a mesma foto em seu perfil, Andressa também expressou sua felicidade com a espera do primeiro filho. “Com todo nosso amor e alegria que eu venho compartilhar com vocês a minha gravidez. Esse momento tão único é divino que Deus nos deu a oportunidade de viver”, declarou.

Inseminação artificial nos EUA

Thammy e Andressa trocaram alianças em Las Vegas em 2017 e voltaram aos Estados Unidos para o processo de inseminação artificial em Miami. Nas redes sociais, o filho de Gretchen publicou alguns registros de momentos do tratamento, feito na mesma clínica na qual Karina Bacchi engravidou do filho, Enrico. “Nesse banco que a gente escolheu tem um negócio chamado ‘facemask’. São pelos pontos do rosto. Tem ponto da sobrancelha, olho, nariz, boca e maxilar. Pegamos um doador com pontos até 95% parecido com meus pontos. Ou seja: vai ser lindo se puxar pra mim”, brincou o ator. Thammy Miranda ainda contou que a mulher tomou injeções para estimular a ovulação. “E aí, desses óvulos eles vão tirar para fazer a inseminação in vitro”, relatou. “Nessa primeira etapa é isso. Aí eu preciso de seis semanas para o meu corpo se recuperar. Aí voltamos para os Estados Unidos para continuar (o tratamento). Vamos pegar o esperma de um banco de dados americano”, comentou no canal do Youtube.

