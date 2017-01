Thammy Miranda e Andressa reatam o namoro

Depois de idas e vindas, Thammy voltou a namorar com Andressa Ferreira. Em entrevista, ele, que tem aproveitado as férias com a namorada em Alagoas, falou da nova chance que deu ao amor.

“Voltamos desde dezembro. Mas a gente queria viver um momento só nosso. A gente conseguiu a façanha de ficar dez dias separados”, disse ele, que ainda brincou: “Não anuncio mais que terminamos. A gente só passa vergonha (risos)”.

Thammy aproveitou para explicar o motivo de ter reatado com a modelo. “O amor. A gente terminou e não parou de se falar”, contou. Andressa, por sua vez, confirmou: “problemas existem em todas as relações, seja de amor, amizade, família. Temos os nossos como qualquer casal, mas temos uma ligação de amor e alma muito forte. Enquanto esse sentimento for maior, estaremos juntos para o que der e vier”.

