Thammy Miranda faz tatuagem em homenagem ao filho

A hora está chegando e Thammy Miranda marcou na pele uma homenagem ao filho que está por vir. O ator mostrou que tatuou uma medalha de São Bento – que inspirou o nome do menino que ele espera com a esposa, Andressa Ferreira.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, o ator exibiu o resultado da tatuagem, feita no peito – do lado do coração -, e explicou os significados. “É a medalha de São Bento, que é uma homenagem ao nosso filho, e para proteger a gente contra todo mau-olhado”, disse ele, ao ser filmado por Andressa – que está no sexto mês de gravidez.

Veja:

