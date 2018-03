The Best Jump será lançado no próximo dia 3 . O encontro começa às 11h30min, no Dado Bier, no Bourbon Country

Os presidentes de honra do The Best Jump, Jorge Gerdau Johannpeter; do Comitê Organizador do The Best Jump, João Mazzaferro; e da Sociedade Hípica Porto Alegrense, Maria Helena Eichler, lançam a 50ª edição do CSI2*-W (The Best Jump). O evento será no dia 3 de abril, no Dado Bier, do Bourbon Country, a partir das 11h 30min.

O encontro começa com uma coletiva de imprensa, que vai apresentar a edição 50 do The Best Jump (com as novidades programadas para o cinquentenário, junto à divulgação das equipes internacionais), sendo seguido de um almoço de confraternização.

O evento CSI2*-W – The Best Jump 2018 acontece entre os dias 19 e 22 de abril, na Sociedade Hípica Porto Alegrense.

