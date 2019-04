The Coral Villas recebe reforço de vendas

Para atender a demanda crescente pelas frações imobiliárias de suas residências em construção, O The Coral Bric passa a contar com novo time de vendas, liderado por Sérgio Falquer, da Case. A meta mensal de vendas ultrapassa R$10 milhões e a ocupação da parte já entregue do empreendimento chega a 95%, com temporada praticamente esgotada até novembro, a alta temporada do Kite Surf no Brasil.

Com metas de vendas atingidas e uma ala expectativa para a segunda etapa do empreendimento, que começa a ser entregue ainda no primeiro semestre, o The Coral Villas, no litoral paradisíaco do Ceará, recebe reforço de vendas para atender a demanda crescente. Liderada por Sérgio Falquer, da carioca Case, a nova equipe tem uma tarefa importante: triplicar os plantões de vendas até julho e ampliar atendimento mantendo a excelência já reconhecida do Grupo Bric.

The Coral Villas é o primeiro empreendimento da holandesa BRIC no Brasil e já contabiliza números importantes: VGV de investimento próprio de U$150 milhões, 95% de ocupação nas residências já comercializadas e metas agressivas de vendas, que beiram os R$10 milhões por mês, batidas. O The Coral Villas oferece residencial com serviços de hotelaria, beach clube e, em breve, o resort alto padrão, com hotel boutique e spa, administrados pela Atlântica Hotels, a maior administradora de hotéis de capital privado da América do Sul. Em breve, será anunciada a bandeira hoteleira.

Diferente de outros empreedimentos, que funcionam por time share, quem compra frações das residências do The Coral Villas tem escritura pública vitalícia. As com residências estão à venda com frações a partir de R$50 mil reais e o complexo inteiro, incluindo o resort, deve começar a funcionar a partir de 2021.

